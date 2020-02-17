Вратарь "Спартака" Ребров рассказал, где завершит карьеру

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Вратарь "Спартака" Ребров рассказал, где завершит карьеру

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров признался, что у него уже есть конкретные планы касательно своего будущего.

"В вопросе продления контракта главным было не моё желание. Клуб изъявил заинтересованность. Тренерский штаб сказал, что я нужен. И, не в обиду другим командам, я уже не хотел куда-то уезжать. Здесь ребёнок в школе, у жены бизнес, дом. Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещё тогда, если не в "Спартаке"? Это мой любимый клуб, моя команда, тем более я ей нужен. Зачем что-то выдумывать?

Я умный парень и понимаю, для чего нужен: должен помогать расти молодым ребятам, потому что долго нахожусь в команде, есть определённый опыт. Но и футбол такая штука, где ты не можешь всего запланировать или спрогнозировать. У кого-то может не пойти в клубе, другой может заболеть, и ты должен будешь выйти и сыграть свои минуты", - сказал 35-летний футболист.

Ребров перешёл в "Спартак" в августе 2011 года, с тех пор он сыграл 130 матчей и пропустил 150 голов.

В январе голкипер заключил с "красно-белыми" новый контракт до конца сезона 2020/21.

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