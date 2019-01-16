Вратарь "Спартака" рискует пропустить остаток сезона
Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров рискует пропустить остаток сезона, об этом сообщил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
"Думаю, он будет готов к летним сборам, а в этом сезоне, вероятнее всего, уже не сыграет. Вскоре Ребров пройдёт обследование, по итогам которого станет понятно, потребуется ли операция, либо лечение будет терапевтическим. Тогда мы точно поймём сроки его возвращения в строй" - сказал Кононов.
В текущем сезоне 34-летний Ребров сыграл за "Спартак" всего 6 матчей, в которых пропустил 6 голов.
Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до июня 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.
Не пропустите: Кононов сделал заявление о работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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