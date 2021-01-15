Вратарь "Спартака" Селихов: "Лучше вторая лига, чем перейти в ЦСКА"
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов категорически исключил свой переход в ЦСКА.
"Никогда в ЦСКА не пойду. Железно. Лучше вторая лига", - сказал 26-летний футболист.
Селихов выступает за "красно-белых" с января 2017 года, сыграл 37 матчей и пропустил 38 голов.
В текущем сезоне вратарь не провёл за "Спартак" ни одной игры. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2022 года.
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