Вратарь "Спартака" Селихов назвал себя плюшевым

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Вратарь "Спартака" Селихов назвал себя плюшевым

Вратарь "Спартака" Александр Селихов извинился перед болельщиками своей команды за результат матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь "Спартака" был плюшевый" - сказал Селихов.

Напомним, что "Спартак" проиграл "Ливерпулю" со счётом 0:7.

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