Вратарь "Спартака" Селихов назвал себя плюшевым
Вратарь "Спартака" Александр Селихов извинился перед болельщиками своей команды за результат матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
"Очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь "Спартака" был плюшевый" - сказал Селихов.
Напомним, что "Спартак" проиграл "Ливерпулю" со счётом 0:7.
Не пропустите: Французская пресса задалась вопросом: "Занимались ли игроки "Спартака" сексом перед матчем против "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Ахмат
|19
|25
|8
|Урал
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Ростов
|19
|22
|11
|Амкар
|19
|21
|12
|Рубин
|19
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Анжи
|19
|19
|15
|Динамо Москва
|19
|19
|16
|СКА Хабаровск
|19
|12