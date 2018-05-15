Вратарь "Спартака" Селихов успешно проопперирован

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов успешно проопперирован в Риме.

"Круасаны пока не подавали, но чувствую себя хорошо. Всем огромное спасибо за тёплые слова и поддержку. Близкие рядом и это важно" - написал голкипер "красно-белых" в своём инстаграме.

Напомним, что Селихов получил разрыв ахиллова сухожилия и рискует пропустить полгода.

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