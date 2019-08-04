Вратарь "Спартака" стал лучшим игроком матча с "Динамо"

Лучшим игроком матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Динамо" (0:0) признан голкипер "красно-белых" Александр Максименко.

Вратарь получил награду лучшему вратарю матча по итогам голосования среди экспертов телеканала "Матч Премьер".

21-летний Максименко является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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