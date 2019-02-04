Вратарь "Спартака" вернулся к полноценным тренировкам

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня утром 24-летний страж ворот занимался без ограничений в общей группе. Напомним, что накануне его беспокоили боли в спине.

Селихов в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за "Спартак", поскольку восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия, полученной ещё в мае прошлого года.

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