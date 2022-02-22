Вратарь "Специи" Проведель готов продолжить карьеру в РПЛ

Фото инстаграм Ивана Проведеля

Голкипер "Специи" Иван Проведель признался, что ему интересно поиграть в чемпионате России.

"Что думаю делать после окончания контракта со "Специей"? Всё зависит от клуба: у меня в контракте есть опция продления до 2023 года. Я был бы счастлив здесь остаться.

Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, буду рад знать, что я интересен в РПЛ. Но сейчас об этом не думаю - полностью сфокусирован на себе и "Специи", - сказал Проведель.

27-летний итальянец может в июне стать свободным агентом. Его мать - уроженка Москвы.

В текущем сезоне вратарь сыграл за "Специю" 19 матчей и пропустил 29 голов.

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