Вратарь "Тамбова" перешёл в "Ахмат" и взял номер Глушакова

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Вратарь "Тамбова" перешёл в "Ахмат" и взял номер Глушакова

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Тамбова" Гиорги Шелии.

Грозненский клуб заключил с голкипером двухлетний контракт с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

Новичок "Ахмата" взял себе 88-й игровой номер, ранее принадлежавший полузащитнику Денису Глушакову.

31-летний Шелия выступал за "Тамбов" с 2019 года, сыграл 43 матча и пропустил 53 гола.

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 650 тысяч евро.

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