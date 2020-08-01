Вратарь "Тамбова" перешёл в "Ахмат" и взял номер Глушакова
"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Тамбова" Гиорги Шелии.
Грозненский клуб заключил с голкипером двухлетний контракт с возможностью продления ещё на 12 месяцев.
Новичок "Ахмата" взял себе 88-й игровой номер, ранее принадлежавший полузащитнику Денису Глушакову.
31-летний Шелия выступал за "Тамбов" с 2019 года, сыграл 43 матча и пропустил 53 гола.
Рыночная стоимость россиянина оценивается в 650 тысяч евро.
Не пропустите: "Ахмат" презентовал форму на сезон-2020/21. | http://soccernews.ru
главное
-
"Химки" возглавит главный тренер академии "Спартака"
-
Роналду потерял шансы выиграть "Золотую бутсу"
-
Стала известна новая дата презентации Кокорина
-
Обычная команда "особенного", мем про 4 место "Арсенала" и неоднозначность "Лестера": итоги АПЛ 2019/2020. Часть 2
-
"Спартак" отложил презентацию Кокорина
Лента новостей
-
"Химки" подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера
-
Сёмин отрицает знакомство с Николичем
-
15-летний Пиняев, проходивший стажировку в "Манчестер Юнайтед", дебютировал во взрослом футболе
-
Один из лидеров "Аталанты" страдает от депрессии
-
Сёмин и Николич вместе смотрели матч ФНЛ
-
ЦСКА определился с будущим Набабкина
-
ПСЖ готовит предложение по Тьяго Алькантаре
-
В "Спартаке" заявили об изменении сроков передачи клуба в управление болельщиками
-
Вратарь "Тамбова" перешёл в "Ахмат" и взял номер Глушакова
-
"Химки" возглавит главный тренер академии "Спартака"
-
2
Роналду потерял шансы выиграть "Золотую бутсу"
-
"Краснодар" предложил реформу касательно аренды футболистов в РПЛ
-
Дзюба пожаловался на судейство в еврокубковых матчах
-
"Рубин" вынужден продать одного из лидеров, чтобы соответствовать новому лимиту на легионеров
-
1
Юран рассказал о своём увольнении из "Химок"
-
Стала известна новая дата презентации Кокорина
-
Неймар назвал "рутиной" победу ПСЖ в Кубке французской лиги
-
"Локомотив" представил форму на следующий сезон
-
Уткин прокомментировал увольнение Юрана из "Химок"
-
Обычная команда "особенного", мем про 4 место "Арсенала" и неоднозначность "Лестера": итоги АПЛ 2019/2020. Часть 2
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22