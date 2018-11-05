Вратарь "Торино" Сиригу лидирует по отбитым пенальти в топ-5 европейских лигах

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Вратарь "Торино" Сиригу лидирует по отбитым пенальти в топ-5 европейских лигах

Вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу парировал пенальти в матче 11-го тура Серии А против "Сампдории".

31-летний страж ворот сумел отразить удар с точки в исполнении Фабио Квальяреллы.

Как сообщает Opta, Сиригу лидирует по отбитым пенальти в топ-5 европейских лигах. В его активе четыре нейтрализованных 11-метровых в нынешнем сезоне. 

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