Вратарь тульского "Арсенала" рассказал, как избежать коронавируса



Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, как избежать заражения китайского коронавируса COVID-19.

"У него есть два способа передачи: воздушно-капельный и контактный. Мы должны максимально минимизировать уровень распространения коронавируса. Нужно, в первую очередь, избегать мест с большим скоплением людей. Это кинотеатры, магазины, торговые центры, кафе, рестораны, общественный транспорт. Если вы вынуждены находиться в таких местах, не забывайте надевать маску и старайтесь чаще обрабатывать руки, телефоны и личные вещи антисептиками. Наконец, постарайтесь больше находиться дома и только при необходимости посещать людные места", - приводит слова Резепова официальный сайт клуба.

COVID-19 впервые проявился в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирусом заразились более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.

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