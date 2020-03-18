Вратарь тульского "Арсенала" рассказал, как избежать коронавируса
Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов рассказал, как избежать заражения китайского коронавируса COVID-19.
"У него есть два способа передачи: воздушно-капельный и контактный. Мы должны максимально минимизировать уровень распространения коронавируса. Нужно, в первую очередь, избегать мест с большим скоплением людей. Это кинотеатры, магазины, торговые центры, кафе, рестораны, общественный транспорт. Если вы вынуждены находиться в таких местах, не забывайте надевать маску и старайтесь чаще обрабатывать руки, телефоны и личные вещи антисептиками. Наконец, постарайтесь больше находиться дома и только при необходимости посещать людные места", - приводит слова Резепова официальный сайт клуба.
COVID-19 впервые проявился в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирусом заразились более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.
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