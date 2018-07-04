Вратарь "Удинезе" прибыл в Неаполь для прохождения медобследования

Теги алекс меретудинезенаполи

Вратарь "Удинезе" прибыл в Неаполь для прохождения медобследования

Вратарь "Удинезе" Алекс Мерет в ближайшее время станет игроком "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 21-летний страж ворот сегодня прибыл в Неаполь для прохождения медобследования.

Мерет был замечен возле местной клиники, при этом на вопросы журналистов он отвечать отказался.

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