Вратарь "Удинезе" рассказал о том, что его дедушка умер от коронавируса

Голкипер "Удинезе" Симоне Скуффет рассказал, что его дедушка скончался от коронавируса. Об этом футболист написал в своем инстаграме.

"Ему был 91 год, он жил полной и счастливой жизнью. Я хотел бы поблагодарить врачей больницы Удине, которые заботились о нем до самого конца", - сказал игрок .

По последним данным, в мире коронавирусом больны более 2 миллионов людей.

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