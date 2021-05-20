Вратарь "Удинезе" высказался о Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Аргентинский голкипер "Удинезе" Хуан Муссо поделился мнением о капитане "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.
"Я не согласен с теми, кто сомневается в Лео. Ему не нужно ничего выигрывать, чтобы показать, что он лучший.
Месси заслуживает победы на большом турнире, но футбол так не работает. Три финала он провел очень хорошо, как и вся команда, но выиграть не удалось.
Очевидно, что Месси всегда хорошо играл за сборную. Победа или поражение в финале... Все мы знаем, что разницу делают детали.
По моему мнению, Месси – лучший игрок всех времен. Так что я не могу согласиться с теми, кто говорит, что он должен выиграть что-то со сборной. Ему уже нечего доказывать", – заявил Муссо.
Также не пропустите: Агуэро близок к переходу в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Будущее Зидана должно решиться на следующей неделе
-
Валерий Газзаев высказался о "Зените"
-
1
Вратарь "Удинезе" высказался о Месси
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
Лапорта хочет назначить Райкарда на пост главного тренера "Барселоны"
-
Газзаев высказался о соперничестве "Спартака" и "Зенита"
-
Бекхэм введен в Зал славы АПЛ
-
"Ювентус" готов продать Рэмзи
-
Тедеско поделился планами на будущее
-
Харри Кейн рассказал о своих целях
-
"Севилья" хочет снизить цену за Азмуна
-
1
Кроос высказался о судействе в матче с "Севильей"
-
"Бавария" презентовала гостевую форму на следующий сезон
-
"Урал" продлил контракты с тремя игроками
-
"Барселона" хочет избавиться от Роберто
-
7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Марадоны
-
Газзаев ответил на слова Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном
-
"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму
-
Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии журналистов
-
Вендел рискует пропустить предсезонную подготовку "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18