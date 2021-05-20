Вратарь "Удинезе" высказался о Месси

1 Теги лионель месси

Вратарь "Удинезе" высказался о МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский голкипер "Удинезе" Хуан Муссо поделился мнением о капитане "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Я не согласен с теми, кто сомневается в Лео. Ему не нужно ничего выигрывать, чтобы показать, что он лучший.
Месси заслуживает победы на большом турнире, но футбол так не работает. Три финала он провел очень хорошо, как и вся команда, но выиграть не удалось.

Очевидно, что Месси всегда хорошо играл за сборную. Победа или поражение в финале... Все мы знаем, что разницу делают детали.

По моему мнению, Месси – лучший игрок всех времен. Так что я не могу согласиться с теми, кто говорит, что он должен выиграть что-то со сборной. Ему уже нечего доказывать", – заявил Муссо.

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