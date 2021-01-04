Вратарь "Уэски" об игре с "Барселоной": "Им удалось забить благодаря гению Месси"
Вратарь "Уэски" Альваро Фернандес прокомментировал результат матча с "Барселоной" в 17-м туре Ла Лиги (0:1).
"Они смогли забить только благодаря гению Месси. Мы боролись, пытались забить, но не получилось.
Для успешной игры необходимо контролировать мяч. Однако, если играешь против "каталонцев", то его тебе никто просто так не отдаст. Нам оставалось только держать оборону и ловить свой шанс.
Да, "Уэска" находится в не самом благоприятном положении, но мы до смерти с тренером", – приводит слова Фернандеса Marca.
Читать также: "Барселона" минимально победила "Уэску" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Вратарь "Уэски" об игре с "Барселоной": "Им удалось забить благодаря гению Месси"
-
"Интер", "Аталанта" и "Ювентус" громят соперников, но лидирует все равно "Милан": все результаты 15 тура Серии А
-
"Барселона" минимально победила "Уэску"
-
2
"Ювентус" дома разгромил "Удинезе". Роналду сделал дубль
-
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк показал фото из отпуска
-
Лэмпард прокомментировал итоги матча против "Манчестер Сити"
-
Стефано Пиоли прокомментировал итог матча с "Беневенто"
-
Волевая победа "Баварии", очередной провал "Шальке": все результаты 14 тура Бундеслиги
-
The Athletic: "Челси" изучает варианты для замены Лэмпарда
-
Гвардиола дал комментарий по поводу победы над "Челси"
-
"Милан" в меньшинстве победил "Беневенто"
-
"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц"
-
"Челси" смог победить только 1 из 7 последних матчей
-
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Челси"
-
"Атлетик", несмотря на победу, уволил главного тренера
-
"Атлетико" вырвал победу на последних минутах
-
"Фиорентина" готова отдать 5 млн евро за Кокорина
-
"Аталанта" Миранчука разгромила "Сассуоло"
-
"Интер" вышел на 1 место в Серии А
-
Финансирование "Спартака" может быть увеличено
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14