Вратарь "Уэски" об игре с "Барселоной": "Им удалось забить благодаря гению Месси"

Вратарь "Уэски" Альваро Фернандес прокомментировал результат матча с "Барселоной" в 17-м туре Ла Лиги (0:1).

"Они смогли забить только благодаря гению Месси. Мы боролись, пытались забить, но не получилось.

Для успешной игры необходимо контролировать мяч. Однако, если играешь против "каталонцев", то его тебе никто просто так не отдаст. Нам оставалось только держать оборону и ловить свой шанс.