Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ

Голкипер "Уфы" Александр Беленов перечислил футболистов, против которых ему было играть сложнее всего.

"Я думаю, что Халк, Думбия, Вагнер Лав. Много было индивидуально сильных футболистов, больших мастеров. С каждым сложно", - сказал Беленов.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16, забил 95 голов и сделал 36 ассистов в 150 матчах.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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