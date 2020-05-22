Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
Голкипер "Уфы" Александр Беленов перечислил футболистов, против которых ему было играть сложнее всего.
"Я думаю, что Халк, Думбия, Вагнер Лав. Много было индивидуально сильных футболистов, больших мастеров. С каждым сложно", - сказал Беленов.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона 2015/16, забил 95 голов и сделал 36 ассистов в 150 матчах.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20