Вратарь "Уотфорда" Фостер стал рекордсменом по количеству сейвов в АПЛ

Вратарь "Уотфорда" Бен Фостер побил рекорд голкипера "Арсенала" Петра Чеха по количеству сейвов в АПЛ.

Во вчерашнем метче с "Тоттенхэмом" он сделала 1008 сейв. По данному показателю лидером был Петр Чех (1005) и он все еще может вернуть лидерство.

Фостер в АПЛ играл за такие команды, как "Уотфорд", "Манчестер Юнайтед", "Бирмингем" и "Вест Бромвич".

В нынешнем сезоне голкипер участовал в 24 матчах, 5 из которых провел на ноль.

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