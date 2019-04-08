Вратарь "Уотфорда" откажется от участия в финале Кубка Англии

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер на финальный матч Кубка Англии намерен уступить место в воротах Эурелио Гомесу.

"Я уверяю, что откажусь играть в финале. Гомес заслуживает занять место в воротах. Он не подведет нас", - приводит слова Фостера сайт клуба.

Отметим, что в этом сезоне Фостер играет в матчах АПЛ, а Гомес - в кубках.

В финале Кубка Англии, который пройдет 18 мая, "Уотфорд" встретится с "Манчестер Сити".

Читайте также: "Уотфорд" вышел в финал Кубка Англии благодаря победе над "Вулверхэмптоном". | http://soccernews.ru