Вратарь "Урала" Заболотный покинул клуб



"Урал" разорвал контракт с вратарем Николаем Заболотным, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении соглашение по обоюдному согласию и голкипер получил статус свободного агента.

27-летний Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года, провел за клуб 68 матчей и пропустил 86 голов. Ранее играл за "Спартак" и "Ростов".

Не пропустите: Василий Березуцкий: "ЦСКА будет биться за победу в матче с "Амкаром". | http://soccernews.ru