Вратарь "Урала" Заболотный покинул клуб

Теги уралниколай заболотный

Вратарь "Урала" Заболотный покинул клуб
"Урал" разорвал контракт с вратарем Николаем Заболотным, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о расторжении соглашение по обоюдному согласию и голкипер получил статус свободного агента.

27-летний Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года, провел за клуб 68 матчей и пропустил 86 голов. Ранее играл за "Спартак" и "Ростов".

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