Вратарь "Ювентуса" перешел в "Венецию"

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Вратарь "Ювентуса" перешел в "Венецию"

Вратарь "Ювентуса" Эмиль Аудеро перебрался в "Венецию", сообщает официальный сайт клуба.

Венецианский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.

20-летний Аудеро выступает за "Ювентус" с 2014 года и провел за клуб 1 матч. Сыграл 3 матча за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 500 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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