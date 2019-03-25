Вратарь "Ювентуса" Перин получил травму из-за бутылки с водой

Теги италияювентусматтиа перинтравмы

Вратарь "Ювентуса" Перин получил травму из-за бутылки с водой

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport Mediaset.

По информации ресурса, 26-летний страж ворот получил повреждение голеностопа на тренировке сборной Италии, неудачно наступив на бутылку с водой.

Из-за этого Перин не сыграл в матче квалификации Евро-2020 против Финляндии и рискует пропустить поединок с Лихтенштейном.

В текущем сезоне голкипер сыграл за "Ювентус" всего 8 матчей, в которых пропустил 6 голов.

Не пропустите: Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов голов за сборную Италии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов