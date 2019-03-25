Вратарь "Ювентуса" Перин получил травму из-за бутылки с водой

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport Mediaset.

По информации ресурса, 26-летний страж ворот получил повреждение голеностопа на тренировке сборной Италии, неудачно наступив на бутылку с водой.

Из-за этого Перин не сыграл в матче квалификации Евро-2020 против Финляндии и рискует пропустить поединок с Лихтенштейном.

В текущем сезоне голкипер сыграл за "Ювентус" всего 8 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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