Вратарь "Ювентуса" выбыл до конца сезона

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Вратарь "Ювентуса" выбыл до конца сезона

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин перенесёт операцию на плече, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, хирургическое вмешательство пройдёт в ближайшие дни.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но он точно пропустит остаток текущего сезона.

26-летний Перин перешёл в "Ювентус" прошлым летом за 12 миллионов евро. В активе голкипера 9 матчей, в которых он пропустил 8 голов.

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