Вратарь "Ювентуса" высказался о происхождении коронавируса

Голкипер туринского "Ювентуса" Маттиа Перин высказал предположение, что COVID-19 появился искусственно.

"Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории, а не передался от животных. Однако люди, которые говорят, что вирус не опасен, или отрицают его существование, совсем не соображают", - цитирует итальянца Goal.com.

В этом сезоне 27-летний Перин выступает на правах аренды за "Дженоа". Недавно он сам переболел коронавирусом, у него была лихорадка.

Не пропустите: Защитник "Севильи" Кунде заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru