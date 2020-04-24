Вратарь "Ювентуса" задумывался о завершении карьеры

Голкипер туринского "Ювентуса" Маттиа Перин признался, что несколько тяжёлых травм едва не подтолкнули его к решению повесить перчатки на гвоздь.

"Я бы уже завершил карьеру, но цель ещё поиграть за сборную Италии меня держит на плаву. Тем не менее, если погаснет мой внутренний огонь, я закончу. Честно говоря, после двух травм крестообразных связок и двух операций на плече я не раз задумывался о таких вещах", - приводит слова вратаря Football Italia.

Перину сейчас 27 лет. Он на правах аренды выступает за "Дженоа", в текущем сезоне пропустил 12 голов в 9 матчах.

Страж ворот провёл 2 игры в составе сборной Италии. Это были товарищеские встречи в 2014 и 2018 годах.

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