Вратарь "Ювентуса" заразился коронавирусом
Голкипер туринского "Ювентуса" Маттиа Перин выбыл из строя из-за обнаружения у него коронавирусной инфекции.
По информации Football Italia, у футболиста небольшая лихорадка. Он находится на карантине.
В этом сезоне 27-летний Перин выступает на правах аренды за "Дженоа". Из-за болезни он точно пропустит воскресный матч с "Наполи".
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|О
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|Ювентус
|26
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|2
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|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
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|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Торино
|26
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|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
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|25
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|27
|17