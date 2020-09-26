Вратарь "Ювентуса" заразился коронавирусом

Голкипер туринского "Ювентуса" Маттиа Перин выбыл из строя из-за обнаружения у него коронавирусной инфекции.

По информации Football Italia, у футболиста небольшая лихорадка. Он находится на карантине.

В этом сезоне 27-летний Перин выступает на правах аренды за "Дженоа". Из-за болезни он точно пропустит воскресный матч с "Наполи".

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