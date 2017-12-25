Вратарь "Зенита" Бабурин сфотографировался с Зиданом



Вратарь "Зенита" Егор Бабурин во время отпуска встретился с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Голкипер сделал совместную фотографию с французским специалистом и она была опубликована в официальном твиттере клуба.

Фото: Бабурин и Зидан.

В этом сезоне 24-летний Бабурин играет только за "Зенит-2", за который провел 21 матч и пропустил 37 голов.

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