Вратарь "Зенита" едва не получил серьезную травму в матче с "Ростовом" (жуткое видео)



Вратарь "Зенита" Андрей Лунев едва не травмировался в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (1:1, идет второй тайм).

В концовке первого тайма голкипер столкнулся с Видаром Кьяртанссоном, и перевернулся через голову, приземлившись вверх ногами на газон.

Впрочем, Лунев серьезно не пострадал и сумел продолжить встречу.

В этом сезоне 26-летний Лунев провел за "Зенит" 19 матчей и пропустил 16 голов.

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