Вратарь "Зенита" Лодыгин близок к переходу в клуб из Чемпионшипа

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Вратарь "Зенита" Лодыгин близок к переходу в клуб из Чемпионшипа

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин близок к переходу в "Ноттингем Форест", сообщает телеграм-канал "Ненобель".

По информации источника, именно в связи с грядущим трансфером 28-летний страж ворот не полетел с питерской командой в Доху на первый зимний сбор.

Подтверждает данные слухи и известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, который часто делится инсайдами из стана "Зенита".

"По моим данным, Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом ещё не сообщают. Пожелаем Юрию успехов" - сказал Орлов.

Лодыгин выступает за "Зенит" с 2013 года, сыграл 164 матча и пропустил 157 голов. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Стоимость футболиста оценивается в 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Спортинг" контактирует с игроком "Зенита". | http://soccernews.ru

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