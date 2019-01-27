Вратарь "Зенита" может перейти в клуб из Европы
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин близок к переходу в "Олимпиакос", сообщает To10.gr.
По сведениям источника, россиянин уже прилетел в Афины. Для завершения трансфера ему осталось пройти медицинское обследование и подписать личный контракт. Детали возможного трансфера пока не сообщаются.
Стоит отметить, что 28-летний Лодыгин начинал свою карьеру в Греции и даже провел три матча за молодежную сборную этой страны. В нынешнем сезоне он провел за "Зенит" всего один матч, в котором пропустил четыре гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2019 года.
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|Краснодар
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|Рубин
|17
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|Ахмат
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|Урал
|17
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|Арсенал Тула
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|16
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|17
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