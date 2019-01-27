Вратарь "Зенита" может перейти в клуб из Европы

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин близок к переходу в "Олимпиакос", сообщает To10.gr.

По сведениям источника, россиянин уже прилетел в Афины. Для завершения трансфера ему осталось пройти медицинское обследование и подписать личный контракт. Детали возможного трансфера пока не сообщаются.

Стоит отметить, что 28-летний Лодыгин начинал свою карьеру в Греции и даже провел три матча за молодежную сборную этой страны. В нынешнем сезоне он провел за "Зенит" всего один матч, в котором пропустил четыре гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2019 года.

Не пропустите: "Зениту" поступило предложение по Дзюбе. | http://soccernews.ru