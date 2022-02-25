Вратарь "Зенита" Одоевский установил клубный рекорд

Фото твиттер "Зенита"

Голкипер питерского "Зенита" Даниил Одоевский сыграл с "Бетисом" в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы (0:0).

Воспитанник "сине-бело-голубых" вышел на поле в возрасте 19 лет и 33 дней.

Как сообщает Opta, Одоевский стал самым молодым вратарём "Зенита" в еврокубках.

Примечательно, что для юного стража ворот это только второй матч за основную команду.

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