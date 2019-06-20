Вратарь "Зенита" перешел в "СКА-Хабаровск"

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Вратарь "Зенита" перешел в "СКА-Хабаровск"

Вратарь "Зенита" Игорь Обухов перебрался в "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт ФНЛ.

Сумма трансфера не разглашается. Голкипер подписал с хабаровским клубом личный контракт.

23-летний Обухов является воспитанником "Зенита", но не сыграл за основной состав ни одного матча. В минувшем сезоне он играл за "Тюмень" на правах аренды, провел семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов. Сыграл три матча за молодежную сборную России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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