Вратарь "Зенита" рассказал, как Дзюба бьет пенальти



Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился секретом, как нападающий команды Артем Дзюба исполняет 11-метровые удары.

"Сейчас расскажу все тончайшие секреты Артема. Он исполняет пенальти на технику, он сильно не бьет. Дзюба посылает мяч либо низом, либо на небольшую высоту уровня колена. Он старается смотреть до конца на вратаря, поэтому нужно стоять до конца и заранее не валиться", – рассказал Кержаков в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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