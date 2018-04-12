Вратарь "Зенита" стал водителем автобуса

В благотворительной акции "Давай, давай" вратарь "Зенита" Андрей Лунев поработал водителем автобуса.

Собранные средства пойдут на лечение ребенка - Виктории Сенцовой.

"Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у неe большая жизнь. А здоровье – это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребeнку", – сказал Лунев.

Не пропустите: Паредес: "Манчини - серьезный тренер, именно он убедил меня перейти в "Зенит". | http://soccernews.ru