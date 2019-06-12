Вратаря "Зенита" задержали в московском аэропорту в пьяном виде

Теги зенит санкт-петербургроссияандрей лунев

Вратаря "Зенита" задержали в московском аэропорту в пьяном виде

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев был задержан в Москве в аэропорту Внуково в пьяном виде, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, голкипер вел себя вызывающе и устроил скандал. Луневу сначала сделали предупреждение, а затем не пустили в самолет. После этого футболист принялся оскорблять сотрудников авиакомпании. В итоге Лунев был арестован и доставлен в отделение полиция для оформления протокола. В крови у Лунева было обнаружено 0,7 промилле алкоголя.

Лунев возвращался в Санкт-Петербург после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия - Кипр - 1:0.

27-летний Лунев выступает за "Зенит" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2021 года.

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