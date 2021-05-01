Вратарь ЖФК ЦСКА рассказала о сексе перед матчами
Вратарь ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа заявила, что в женском футболе, в отличие от мужского, нет ограничений, касающихся сексуальной жизни.
"Что касается секса перед матчами, то это мужчинам нельзя. А девушкам - почему бы и нет? Я знаю, что в Германии, например, тренеры запрещали мужским командам. А у нас этот момент никто не контролирует. Разговоров о том, можно или нельзя, даже не всплывает. Полнейшая демократия, да", - сказала 35-летняя футболистка.
Эльвира Тодуа всю профессиональную карьеру провела в России, с 2005 года выступает за национальную сборную страны.
Не пропустите: "Выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии": защитник ЦСКА Карпов напился на женском банкете. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
-
"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах
-
"Реал" нацелился на Левандовски
-
Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку
-
Главные новости дня: 30 апреля
Лента новостей
-
Шевченко: "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я глубоко украинец"
-
Вратарь ЖФК ЦСКА рассказала о сексе перед матчами
-
Серия А назвала самого полезного игрока лиги в апреле
-
"Бока Хуниорс" хочет переманить нападающего ЦСКА
-
Хавбек "Динамо" Захарян рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду
-
"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку
-
Девушка дня: Виолетта Грачева - фитнес-модель, состоявшая в отношениях с хавбеком "Ростова" Матиасом Норманном
-
Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
-
"Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона
-
Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки
-
"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах
-
Команда Хави не вышла в плей-офф азиатской Лиги Чемпионов
-
"Наполи" сделал предложение о трансфере полузащитника "Брюгге"
-
Шевченко высказался о жизни в эпоху СССР
-
"Реал" нацелился на Левандовски
-
Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку
-
Евсеев стал гостем шоу Comedy Club
-
Матч "Саутгемптон" - "Лестер" прерывался, чтобы футболист-мусульманин перекусил
-
Хавбек "Ростова" Норманн намекнул на расставание с российской моделью
-
Главные новости дня: 30 апреля