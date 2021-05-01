Вратарь ЖФК ЦСКА рассказала о сексе перед матчами

Фото инстаграм Эльвиры Тодуа

Вратарь ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа заявила, что в женском футболе, в отличие от мужского, нет ограничений, касающихся сексуальной жизни.

"Что касается секса перед матчами, то это мужчинам нельзя. А девушкам - почему бы и нет? Я знаю, что в Германии, например, тренеры запрещали мужским командам. А у нас этот момент никто не контролирует. Разговоров о том, можно или нельзя, даже не всплывает. Полнейшая демократия, да", - сказала 35-летняя футболистка.

Эльвира Тодуа всю профессиональную карьеру провела в России, с 2005 года выступает за национальную сборную страны.

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