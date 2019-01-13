Вратарь "Жироны" сделал финт Зидана в паре метров от ворот. Он чертов псих
Вратарь "Жироны" Яссин Буну во время встречи с "Алавесом" грациозно вышел из под прессинга, исполнив рулетку, известную как "финт Зидана".
Zidane? Cruyff? Nope... @bonoyass! #GironaAlaves pic.twitter.com/ajKL4flzPR— LaLiga (@LaLigaEN) 12 января 2019 г.
В текущем сезоне голкипер входит в топ-10 вратарей в пяти лучших лигах по проценту сэйвов.
Буну перешел в "Жирону" в 2015 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|18
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Сельта Виго
|19
|21
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11