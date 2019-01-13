Вратарь "Жироны" сделал финт Зидана в паре метров от ворот. Он чертов псих

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Вратарь "Жироны" сделал финт Зидана в паре метров от ворот. Он чертов псих

Вратарь "Жироны" Яссин Буну во время встречи с "Алавесом" грациозно вышел из под прессинга, исполнив рулетку, известную как "финт Зидана".

В текущем сезоне голкипер входит в топ-10 вратарей в пяти лучших лигах по проценту сэйвов. 

Буну перешел в "Жирону" в 2015 году.

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