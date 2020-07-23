Вратарь "Знамени Труда" - об ударе молнии: "Сгорела вся футболка, шорты, бутсы были раздроблены"

16-летний вратарь "Знамени Труда" Иван Заборовский рассказал, что он не помнит день, когда в него ударила молния.

"Сам этот день я не помню, к сожалению. Точнее к счастью, потому что всю вот эту боль я не почувствовал. Помню только, что я вышел из дома — и уже очнулся в больнице, где мне все рассказали, что произошло, где я нахожусь, кто меня спас. Да, спас меня тренер.

У меня сгорела вся футболка, шорты, бутсы были раздроблены, можно сказать, просто пополам разошлись. Все вещи в больнице выкинули, а бутсы дома хранятся. Я был в храме с утра, я верующий, церковь посещал и раньше. Сегодня с батюшкой я не говорил, должен поговорить позже", - сказал Заборовский в интервью каналу "Артем Локалов" в YouTube.

Напомним, что инцидент с Заборовским произошел на тренировке. Ему сразу оказал помощь тренер Антон Басов. Также на место происшествия быстро прибыл экипаж скорой помощи.

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