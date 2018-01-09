Вратари "Арсенала" пропустили с пенальти 23 раза подряд

Лондонский "Арсенал" пропускает с пенальти на протяжении 23-х последних ударов.

Эта серия длится с августа 2013 года и является самой длинной в истории Премьер-лиги.

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