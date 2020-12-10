Вратари "Локомотива" и "Краснодара" вошли в топ-3 по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вошли в топ-3 по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов.
Гильерме занял второе место, отразив 25 ударов в шести матчах. На счету Сафонова 24 сейва в четырех матчах. Первое место занял вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер, который совершил 27 сейвов в пяти поединках.
Напомним, что "Краснодар" занял в своей группе третье место и продолжит выступления в Лиге Европы. "Локомотив" финишировал на четвертой позиции и завершил выступления в еврокубках.
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