Вратари "Манчестер Сити" отбили более 50 процентов из 19 последних пенальти в их ворота

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Арсеналом" (3:0, второй тайм).

Во второй половине встречи бразильский вратарь манкунианцев Эдерсон отразил 11-метровый в исполнении нападающего лондонцев Пьера-Эмерика Обамеянга.

Стоит отметить, что вратари "Манчестер Сити" отбили 11 из 19 последних ударов с точки в их ворота, исключая послематчевые пенальти.

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