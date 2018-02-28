Вратари "Валенсии" отразили ровно половину из 38 последних пенальти в Ла Лиге

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Вратари "Валенсии" отразили ровно половину из 38 последних пенальти в Ла Лиге

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде играет с "Атлетиком" (1:1, второй тайм).

В концовке первой половины кипер "летучих мышей" Нето спас команду после 11-метрового в исполнении форварда басков Ариса Адуриса.

Стоит отметить, что вратари "Валенсии" отразили ровно половину из 38 последних пенальти в Ла Лиге: Диего Алвес (12 из 26), Жауме Доменек (2/2), Висенте Гуаита (2/2), Нето (2/5) и Мэтт Райан (1/3).

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