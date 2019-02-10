Вратаря "Реала" забросали крысами в матче с "Атлетико" (фото)

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Вратаря "Реала" забросали крысами в матче с "Атлетико" (фото)

Болельщики мадридского "Атлетико" во время матча чемпионата Испании забросали игрушечными крысами вратаря "Реала" Тибо Куртуа, сообщает AS.

По сведениям издания, фанаты не простили голкиперу переход в стан злейшего врага. Ранее Куртуа выступал за "Атлетико" с 2011 по 2014 годы, а прошлым летом перешел в "Реал" из "Челси".

В этой встрече "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне 26-летний Куртуа провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола.

Не пропустите: "Атлетико" показал фотографии спорных моментов в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru

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