Вратаря сборной Англии подозревают в участии в массовой драке

Теги эвертонджордан пикфорд

Вратаря сборной Англии подозревают в участии в массовой драке

Фото инстаграм Джордана Пикфорда

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд, возможно, участвовал в массовой драке в одном из пабов Саут-Тайнсайда.

По информации Daily Mail, 27-летний футболист подозревается в том, что был активным участником конфликта, в результате которого одному человеку сломали нос, а другому повредили мобильный телефон.

Полиция ведёт расследование произошедшего и ищет свидетелей. Сообщается, что причиной драки стали оскорбления в адрес основного вратаря сборной Англии.

Пикфорд в текущем сезоне пропустил 36 голов в 22 матчах за "Эвертон".

Не пропустите: Руни хочет возглавит "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов