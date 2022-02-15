Вратаря сборной Англии подозревают в участии в массовой драке

Фото инстаграм Джордана Пикфорда

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд, возможно, участвовал в массовой драке в одном из пабов Саут-Тайнсайда.

По информации Daily Mail, 27-летний футболист подозревается в том, что был активным участником конфликта, в результате которого одному человеку сломали нос, а другому повредили мобильный телефон.

Полиция ведёт расследование произошедшего и ищет свидетелей. Сообщается, что причиной драки стали оскорбления в адрес основного вратаря сборной Англии.

Пикфорд в текущем сезоне пропустил 36 голов в 22 матчах за "Эвертон".

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