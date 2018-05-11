Вратаря "Спартака" ждет операция в Италии

Вратарь "Спартака" Александр Селихов будет прооперирован в Италии, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у голкипера диагностирован разрыв ахилла. Эту травму он получил на сегодняшней тренировке. Сроки восстановления после операции могут составить порядка четырех месяцев.

Таким образом 24-летний Селихов точно пропустит Чемпионат Мира-2018 и начало следующего сезона.

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