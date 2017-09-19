Временно первые: "Бавария" разгромила "Шальке" в Гельзенкирхене
В рамках 5-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" отправилась на выезд в Гельзенкирхен, где ей противостоял местный "Шальке". Победа любой из команд гарантировала ей временное лидерство в чемпионате. А с учетом того, что "Ганновер" и "Боруссия" проведут свои матчи на выезде, у сегодняшних соперников была неплохая дополнительная мотивация для победы. Травмировался перед матчем основной голкипер "Баварии" – Мануэль Нойер, и место в воротах мюнхенцев занял 29-летний Свен Ульрайх.
С первых минут матча взялась за дело "Бавария", прижав гостей к их воротам. "Шальке" неплохо оборонялся, однако уже по истечении десяти минут игрового времени мюнхенцы создали первый опасный момент. Это Томас Мюллер, оказавшись один на один с голкипером, пробивал с левого угла вратарской, однако вышедший из ворот Фэрманн парировал его выстрел. Отодвинул затем "Шальке" игру подальше от своих ворот, встречая соперника чуть ли не на его половине.
В середине тайма хозяева упустили хорошую возможность открыть счет: Горецка вырвался на свидание с голкипером, но его удар, как и добивание Калиджури, парировал Ульрайх. А в ответной атаке Хамес Родригес простреливал с левого фланга в штрафную гостей, однако мяч попал в руку соперника. Судья этого не заметил, но после консультации с видеоасистентом назначил пенальти в ворота "Шальке". К мячу подошел Левандовски, и поляк хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый – 0:1.
На исходе получаса игры "Бавария" удвоила свое преимущество: ошиблись гости при вбросе мяча из аута возле своих владений, мюнхенцы отобрали мяч, Левандовски скинул на Толиссо, который отпасовал чуть правее центра штрафной на Хамеса, а колумбиец отправил мяч в угол ворот Фэрманна – 0:2. Оставшееся время баварцы по-прежнему владели преимуществом, не особо стараясь обострять игру. "Шальке" несколько раз попытался сбегать в контратаку – безрезультатно.
Во втором тайме на поле появился Евгений Коноплянка, который заменил Амина Харита. Первый опасный момент был снова за мюнхенцами: после подачи Хамеса с правого фланга Мюллер пробивал головой с хорошей позиции, однако гостей спасла штанга. В ответной атаке Коноплянка ворвался в штрафную гостей и выстрелил в дальний угол - немного неточно.
За полчаса до конца матча Горецка вышел на ударную позицию и пробил из пределов штрафной – рядом со стойкой пролетел мяч. "Бавария" ответила опасным ударом Комана в ближний угол, который с трудом парировал Фэрманн. Затем вернейший шанс забить упустили гельзенкирхенцы: Очипка вывел один на один с вратарем Бургшталлера, однако последний не смог переиграть Ульрайха.
На 75-й минуте Видаль сделал счет разгромным, правда это был гол имени Хамеса: разбросал колумбиец нескольких защитников вблизи чужой штрафной, а затем подсек мяч на ход Видалю, который, не давая круглому опуститься, забросил его в ворота – 0:3. За минуту до конца основного времени Мюллер с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной хозяев, где Хамес мог делать дубль, но его удар голкипер.Уверенная победа "Баварии" выводит ее на первое место в чемпионате. Остается ждать, как сыграют свои матчи недавние лидеры - "Боруссия" и "Ганновер".
"Шальке" – "Бавария" – 0:3
Голы: Левандовски, 25 – 0:1, Хамес, 29 - 0:2, Видаль, 74 – 0:3.
"Шальке": Фэрманн, Налдо, Очипка, Керер, Настасич, Маккенни (Эмболо, 57), Бенталеб, Горетцка, Харит (Коноплянка, 46), Калиджури, Бургшталлер (Ди Санто, 78).
"Бавария": Ульрайх, Мартинес (Хуммельс, 77), Зюле, Рафинья, Толиссо (Видаль, 72), Киммих, Хамес, Руди, Коман, Мюллер, Левандовски (Алькантара, 65).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|2
|Боруссия Дортмунд
|4
|10
|3
|Аугсбург
|5
|10
|4
|Ганновер 96
|4
|10
|5
|Шальке
|5
|9
|6
|Хоффенхайм
|4
|8
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|РБ Лейпциг
|5
|7
|9
|Гамбург
|4
|6
|10
|Штутгарт
|5
|6
|11
|Герта
|4
|5
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Байер Леверкузен
|4
|4
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|15
|Майнц 05
|4
|3
|16
|Вердер Бремен
|5
|2
|17
|Фрайбург
|4
|2
|18
|Кельн
|4
|0