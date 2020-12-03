Временный президент "Барселоны" Тускетс: "Я бы продал Месси прошлым летом"
Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс считает, что капитана команды Лионеля Месси стоило продать во время летнего трансферного окна.
"С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы желательно. Нужно брать во внимание доходы и экономию средств. Ла Лига требует ограничения заработной платы", - цитирует Тускетса Marca.
Напомним, что звёздный аргентинец хотел по окончании прошлого сезона уйти из "Барсы" на правах свободного агента, но тогдашнее руководство клуба не отпустило его.
В нынешней кампании 33-летний Месси забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14