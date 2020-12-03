Временный президент "Барселоны" Тускетс: "Я бы продал Месси прошлым летом"

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Временный президент "Барселоны" Тускетс: "Я бы продал Месси прошлым летом"

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс считает, что капитана команды Лионеля Месси стоило продать во время летнего трансферного окна.

"С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы желательно. Нужно брать во внимание доходы и экономию средств. Ла Лига требует ограничения заработной платы", - цитирует Тускетса Marca.

Напомним, что звёздный аргентинец хотел по окончании прошлого сезона уйти из "Барсы" на правах свободного агента, но тогдашнее руководство клуба не отпустило его.

В нынешней кампании 33-летний Месси забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 12 матчах.

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