Временный президент "Барселоны" высказался о зимних трансферах

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Временный президент "Барселоны" высказался о зимних трансферах

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс рассказал, каким образом клуб может усилиться в зимнее трансферное окно.

"Если зимой мы сможем продать кого-то из наших футболистов, то у нас появится возможность кого-то приобрести. Также мы можем подписывать свободных агентов. Такова ситуация на данный момент", - приводит слова Тускетса Goal.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро, чтобы избежать банкротства.

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