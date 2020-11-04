Временный президент "Барселоны" высказался о зимних трансферах

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс рассказал, каким образом клуб может усилиться в зимнее трансферное окно.

"Если зимой мы сможем продать кого-то из наших футболистов, то у нас появится возможность кого-то приобрести. Также мы можем подписывать свободных агентов. Такова ситуация на данный момент", - приводит слова Тускетса Goal.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" необходимо сократить расходы на 300 миллионов евро, чтобы избежать банкротства.

Не пропустите: "Барселона" определилась с размером предложения по Эрику Гарсии. | http://soccernews.ru