Время, когда начнут решаться имена избранных! Выделяем главные интриги 5 тура группового этапа ЛЧ

"Реал" Мадрид – ПСЖ

26 ноября, 22:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Сливочные" попытаются реабилитироваться за разгромное поражение 0:3 на "Парк де Пренс". ПСЖ в первом туре пристыдил титулованного оппонента и имеет максимальное количество очков после 4 туров. Команда Томаса Тухеля гарантировала себе участие в плей-офф, а ничья на "Сантьяго Бернабеу" обеспечит парижанам первое место группы "А". В принципе, трагедией для ПСЖ не станет даже поражение, ведь тогда в последнем туре французам достаточно будет дома одолеть "Галатасарай". "Реал" провально начал групповой турнир Лиги Чемпионов, одержав лишь очко в двух стартовых турах. Впрочем, позже Королевский клуб дважды обыграл "Галатасарай" и существенно улучшил свое турнирное положение. Победа над ПСЖ гарантирует команде Зидана выход из группы, а хорошие шансы оставит даже ничья. Существует и вариант, при котором мадридцы получат путевку в плей-офф еще до игры – если Брюгге не сможет взять 3 очка в Стамбуле.

Матч "Реал" – ПСЖ интересен даже не из-за турнирной ситуации, ведь французы, будем откровенны, практически гарантированно выиграют группу независимо от результата поединка. На "Сантьяго Бернабеу" вернется Навас – многолетний голкипер "бланкос", который трижды подряд выиграл с мадридцами Лигу Чемпионов, а летом после долгих раздумий и интриг вокруг своего будущего все же перебрался в столицу Франции. Нет сомнений, что фанаты "Реала" устроят овацию своему любимцу даже после его ухода из клуба. Кроме Наваса, на поле легендарной арены выйдут Неймар и Килиан Мбаппе. Первого активно сватали в "Реал" в течении всего лета, а юный француз сейчас является одной из трансферных целей "бланкос" на следующий год. Безусловно, оба захотят продемонстрировать свои лучшие качества перед требовательной мадридской публикой.

"Ювентус" – "Атлетико"

26 ноября, 22:00. Турин, "Ювентус Стэдиум"

В Турине встретятся лидеры группы "D". В первом матче в Мадриде "Ювентус" и "Атлетико" расписали боевую ничью 2:2, после чего "бьянконери" выиграли все свои поединки, а вот команда Симеоне уступила "Байеру", усложнив свои перспективы в борьбе за первое место квартета. "Ювентус" уже оформил выход в 1/8 финала, а для первой ступени группы команду Сарри устроит и ничья 0:0 или 1:1. В "Атлетико" ситуация немного сложнее, но все в руках (точнее, ногах) команды Диего Симеоне. Победа над чемпионом Италии гарантирует мадридцам выход из группы, а ничья в матче "Локомотив" – "Байер" досрочно выведет "матрасников" в плей-офф даже в случае мировой на "Ювентус Стэдиум". Одна из "изюминок" матча – противостояние Криштиану Роналду и Диего Симеоне. Вы же не забыли те знаменитые "жесты яиц" в Лиге Чемпионов 2018/19? Тогда "Атлетико" выиграл 2:0 первый матч 1/8 финала, но в Турине хет-трик КР7 принес "Ювентусу" путевку в следующую стадию. Впрочем, очередная серия этой дуэли может не состояться – по словам Маурицио Сарри, выход португальца на поле все еще остается под вопросом. Так же могут не сыграть Де Лигт, Рабьо, Бернардески и Алекс Сандро, а вот Дуглас Коста точно пропустит матч. У гостей не сыграют Савич, Коста, Врсалько и Хименес.

"Валенсия" – "Челси"

27 ноября, 19:55. Валенсия, "Месталья"

В группе "H" пока едва ли не самая запутанная ситуация среди всех квартетов. "Аякс", "Челси" и "Валенсия" имеют по 7 очков и разыграют 2 путевки в плей-офф Лиги Чемпионов. Едва ли не решающее значение будет иметь именно встреча на "Месталье", где местная "Валенсия" примет команду Фрэнка Лэмпарда. В первом туре испанцы шокировали "Челси", обыграв их на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0. Если "пенсионеры" возьмут реванш, то гарантируют себе выход из группы, ведь будут иметь преимущество над Аяксом и Валенсией в личных встречах. Так же и "летучим мышам" 3 очка обеспечат место в плей-офф. Интрига и еще раз интрига – главный девиз игрового дня в данном квартете. Впрочем, в любом случае, после 5-го тура ситуация в группе окончательно не решится – один неудачник в локальном противостоянии "Аякса", "Челси" и "Валенсии" станет известен лишь по итогам последнего тура.

"Ливерпуль" – "Наполи"

27 ноября, 19:55. Ливерпуль, "Энфилд"

На "Энфилде" пройдет дуэль лидеров квартета "E". "Ливерпуль" после поражения в Неаполе в первом туре выиграл все 3 матча и практически гарантировал себе выход в следующую стадию. Для официального оформления путевки в плей-офф подопечным Юргена Клоппа достаточно обыграть "Наполи", который в последнее время откровенно не впечатляет – итальянские СМИ все активнее пишут о неизбежной отставке Карло Анчелотти. Велика вероятность, что поражение в Англии поставит точку в карьере "алленаторе" на "Сан-Паоло". 3 очка в этом матче обеспечат действующему победителю Лиги Чемпионов не только выход в 1/8 финала, но и первое место в группе. К слову, победа на "Энфилде" выведет "Наполи" в плей-офф, но обыграть "Ливерпуль" в его логове – действительно сверхсложная задача. Оптимальным вариантом для неаполитанцев выглядит и ничья, ведь в последнем туре "Партенопеи" будут принимать скромный "Генк". Правда, в Бельгии "Наполи" умудрился потерять очки в матче второго тура – тот балл до сих пор остается единственным для Генка в Лиге Чемпионов. Кадровая ситуация лучше у "Ливерпуля", ведь из основных игроков не сыграет только Матип. А вот у Карло Анчелотти больше проблем, поскольку даже не полетели в Англию Милик и Инсинье, у которых проблемы со здоровьем.

"Барселона" – "Боруссия" Дортмунд

27 ноября, 22:00. Барселона, "Камп Ноу"

На Камп Ноу пройдет центральный поединок не только среды, но и всего 5-го тура Лиги Чемпионов. И "Барселона", и "Боруссия" не могут похвастаться стабильностью результатов, но подходят к поединку в роли лидеров группы "F". В матче первого тура только нереализация немцами многочисленных моментов и подвиги тер Штегена, который потянул пенальти, позволили "Барсе" вывезти один пункт из "Сигнал Идуна Парк". Барселона набрала 8 очков, а победа над командой Люсьена Фавра обеспечит "блаугранас" первое место квартета. Каталонцам крайне важно решить вопрос выхода в плей-офф уже в этом матче, ведь в заключительном туре команду Вальверде ждет крайне тяжелый выезд в Милан, а через несколько дней после этого – перенесенный матч против "Реала".

Боруссия неудачно провела последние матчи – полный провал против "Баварии" (0:4) и ничья 3:3 с аутсайдером Бундеслиги "Падерборном". Люсьен Фавр рискует уже в ближайшее время потерять должность – в прессе все активнее звучат слухи об уходе швейцарца, а клуб вроде уже составил шорт-лист кандидатов на пост нового тренера. В поединке с Барселоной "шмелям" очень важно не проиграть, ведь в случае победы "Интера" над "Славией" немецкая команда потеряет второе место из-за худших показателей в личных встречах с миланцами. Победа же выведет "Боруссию" в плей-офф, но насколько готов нынешний Дортмунд бить "Барселону" на ее поле? Хотя каталонцы тоже не безгрешны – та же Славия выстояла на "Камп Ноу" в матче прошлого тура, существенно попортив нервы Месси и компании. "Боруссии" не помогут Дилэйни и Пако Алькасер, а в составе "Барселоны" не появятся Пике (дисквалификация) и травмированные Альба и Семеду.