Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено

Пресс-служба "Динамо" сообщила об изменении начала времени матча 18-го тура РПЛ с "Уфой".

Ранее игра должна была начаться в 16:30. Теперь матч начнется в 11:30 3 марта.

-Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с "Уфой" - матч начнется не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком "Уфа" - "Динамо" 3-го марта бело-голубые возобновят чемпионат РПЛ", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с @UfaFc - матч начнётся не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком #УфаДинамо 3-го марта бело-голубые возобновят чемпионат @rfpl pic.twitter.com/eOCjdrpLuO — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 февраля 2019 г.

"Динамо" занимает 12 место турнирной таблицы РПЛ, "Уфа" расположилась на 14 строчке.

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