Время начала матча "Уфа" - "Динамо" изменено
Пресс-служба "Динамо" сообщила об изменении начала времени матча 18-го тура РПЛ с "Уфой".
Ранее игра должна была начаться в 16:30. Теперь матч начнется в 11:30 3 марта.
-Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с "Уфой" - матч начнется не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком "Уфа" - "Динамо" 3-го марта бело-голубые возобновят чемпионат РПЛ", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с @UfaFc - матч начнётся не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком #УфаДинамо 3-го марта бело-голубые возобновят чемпионат @rfpl pic.twitter.com/eOCjdrpLuO— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 февраля 2019 г.
"Динамо" занимает 12 место турнирной таблицы РПЛ, "Уфа" расположилась на 14 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10