Врсалько больше не поможет "Интеру" в этом сезоне

Защитник "Интера" Шиме Врсалько выбыл до конца сезона.

Как сообщает Football Italia, футболист ляжет под хирургический нож из-за серьезной травмы колена.

В заявке "Интера" на этот сезон Врсалько заменит зимний новичок команды Седрик Соареш.

В этом сезоне Врсалько успел провести 13 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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